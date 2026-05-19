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LIVORNO - DUE TOTEM IN PIAZZA PER CHI VISITA LA CITTÀ

Rachele Campi
Rachele Campi
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Negli ultimi sei anni il turismo nella città di Livorno è cresciuto, si parla di un +64% rispetto al 2019. Il comune punta ad offrire maggiori servizi. Così in piazza del municipio e in piazza del Luogo Pio vengono installati totem che permettono al visitatore di visualizzare itinerari e storia della città Labronica.

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