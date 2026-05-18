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LIVORNO - NUOVO OSPEDALE, SALVETTI: “PASSAGGIO FONDAMENTALE”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Così il sindaco di Livorno Luca Salvetti, ha le idee chiare su come deve essere il nuovo ospedale in città. Dopo l’incontro con il presidente della Regione Eugenio Giani, gli orizzonti sono più chiari. Se ancora non si può ragionare sulle tempistiche, si può però già prevedere la realizzazione della nuova struttura. Il vecchio ospedale non andrà sparendo, verrà bensì modificato sempre in ambito sanitario per le esigenze dei cittadini.  

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