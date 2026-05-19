FIRENZE - TRAMVIA: SI APRE UNO SPIRAGLIO PER LA 4.2 PIAGGE-CAMPI BISENZIO

Si apre uno spiraglio per la linea della tramvia 4.2, quella che dalle Piagge dovrebbe arrivare fino a Campi Bisenzio. I rischi che la linea per campi non riuscisse ad arrivare proprio fino a Campi erano concreti dopo la perdita dei fondi PNRR (oltre 200 milioni di euro) per l’impossibilità di completare l’opera entro il 30 giugno 2026. Ritardi accumulati, necessità di un Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAU) e polemiche sul tracciato e sul deposito hanno reso incerto il futuro dell’opera, con ipotesi di stop e rischio penali. Un conto economico potenzialmente salatissimo: oltre 20 milioni di euro di indennizzo alle imprese appaltatrici. Il sindaco Tagliaferri all’uscita del collegio di vigilanza (il tavolo regionale per fare il punto sull’andamento del sistema tramviario) è molto ottimista. In realtà uno spiraglio c’è ma non ancora la certezza assoluta tanto è vero che nel comunicato ufficiale la Regione è più prudente: “per quanto riguarda la tramvia verso Campi Bisenzio è stato confermato il finanziamento statale del primo dei due lotti (il 4.1 dalla stazione Leopolda alle Piagge), mentre per il secondo lotto (il 4.2 da Le Piagge a Campi Bisenzio) è attesa la formalizzazione della rimodulazione delle risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tradotto: il Ministero ha sì un fondo con cui rifinanzierà le opere del PNRR già contrattualizzate che non sono state completate, ma la decisione è nazionale e finché non la chiude il Governo nero su bianco resta una prospettiva. Dallo stesso collegio di vigilanza sono comunque emerse buone notizie sulle altre linee. Tutte nei tempi.