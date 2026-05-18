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BAGNO A RIPOLI (FI) - Fondazione Zia Caterina apre le porte alla comunità

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Una casa aperta alla città, alle associazioni, al terzo settore e a tutte le persone che credono nella forza dell’accoglienza, della condivisione e della bellezza come strumenti concreti di cura e di comunità. Presentate le attività della Fondazione Zia Caterina. La Fondazione nasce dalla storia straordinaria di Zia Caterina, figura amatissima da bambini e famiglie provenienti da tutta Italia. Con il suo taxi colorato, pieno di giochi, fantasia e sorrisi, accompagna da anni i piccoli pazienti negli ospedali fiorentini, trasformando un tragitto spesso difficile in un momento di leggerezza, accoglienza e amore concreto.
Tra gli appuntamenti in programma, particolare rilievo avrà l’evento di domenica 24 maggio 2026, a partire dalle ore 15.30, promosso insieme all’Associazione Daniele Mariano e intitolato “Facciamo Festa tra Cielo e Terra”.

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