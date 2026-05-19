Cronaca

TOSCANA - PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: SEI ARRESTI E DUE DENUNCE

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Sono tutti toscani gli utenti di un’organizzazione che diffondeva online contenuti multimediali realizzati con l’utilizzo di minori. L’indagine della polizia postale ha portato a sei arresti e due denunciati con le accuse di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico Prato, Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Massa e Carrara le province di residenza degli otto coinvolti nel giro.
Gli investigatori fiorentini hanno monitorato, per mesi, le attività degli otto sospettati, tutti uomini tra i 45 e i 70 anni, intenti a scaricare e condividere materiale di natura pedopornografica, raffigurante minori, anche in tenerissima età, in atti sessuali tra loro o con adulti.
Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura di Firenze ha emesso i decreti di perquisizione nei confronti degli indagati, eseguiti da oltre 30 poliziotti della Postale che hanno trovato decine di migliaia di files a contenuto pedopornografico.

Articoli correlati

FIRENZE - ANCORA UNA NOTTE DI SPACCATE CON...

SIENA - DIGOS DENUNCIA 13 MINORI PER APOLOGIA...

PISA - OPERAZIONE ANTIDROGA, 5 ARRESTI E CLIENTI...

FIRENZE - FURTO CON SPACCATA ALL’ENOTECA MAGO BALDUCCI

PRATO - MAXI GIRO DI MONETE FALSE DA...

PRATO - Telefonini e droga: nuovi sequestri alla...

PISTOIA - CANDEGGINA NEL CAFFÈ, MOGLIE VOLEVA SEPARARSI

PRATO - Sequestrano e torturano un migrante per...

PRATO - Il video dell’aggressione e accoltellamento del...

PISTOIA - AVVELENA MOGLIE CON LA CANDEGGINA: ARRESTATO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia