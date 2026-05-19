TOSCANA - PEDOPORNOGRAFIA ONLINE: SEI ARRESTI E DUE DENUNCE

Sono tutti toscani gli utenti di un’organizzazione che diffondeva online contenuti multimediali realizzati con l’utilizzo di minori. L’indagine della polizia postale ha portato a sei arresti e due denunciati con le accuse di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico Prato, Pisa, Lucca, Pistoia, Grosseto, Massa e Carrara le province di residenza degli otto coinvolti nel giro.

Gli investigatori fiorentini hanno monitorato, per mesi, le attività degli otto sospettati, tutti uomini tra i 45 e i 70 anni, intenti a scaricare e condividere materiale di natura pedopornografica, raffigurante minori, anche in tenerissima età, in atti sessuali tra loro o con adulti.

Sulla scorta degli elementi raccolti, la procura di Firenze ha emesso i decreti di perquisizione nei confronti degli indagati, eseguiti da oltre 30 poliziotti della Postale che hanno trovato decine di migliaia di files a contenuto pedopornografico.