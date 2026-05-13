Cronaca

PRATO - Il video dell’aggressione e accoltellamento del giovane cameriere in piazza Mercatale

Le immagini di una telecamera di sicurezza riprendono i concitati momenti con i due balordi che affrontano prima la collega e poi il ragazzo intervenuto in sua difesa
Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
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La procura di Prato ha diffuso il video di una telecamera di sicurezza dove si vedono i concitati momenti dell’aggressione in piazza Mercatale conclusa con il ferimento di Iacopo Cerbai, il cameriere 23enne intervenuto in soccorso di una sua collega di lavoro e accoltellato al cuore da un ragazzo di 16 anni che, in compagnia di un 26enne honduregno, stava molestando la donna. Iacopo Cerbai è tuttora ricoverato in prognosi riservata a Careggi ma sta rispondendo bene alle terapie ed è stato estubato. Merito anche della perfetta macchina dei soccorsi che ha visto protagonisti il 118, i sanitari del pronto soccorso del Santo Stefano e il personale di chirurgia.

I due aggressori sono stati poi bloccati nel giro di poco dai poliziotti delle Volanti e si trovano adesso in carcere il maggiorenne e in una centro per minori il 16enne. Entrambi sono accusati di tentato omicidio.

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