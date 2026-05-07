Cronaca

PRATO - Nel pronto moda tessuto e accessori taroccati per un valore di 700mila euro: Indagato 57enne

Il controllo portato a termine in un capannone nel Macrolotto 1 dalla guardia di finanza. Sequestrati 60mila pezzi tra fibbie e spille e 5mila metri lineare di stoffa con logo di Gucci
Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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Tanto fedeli da sembrare veri ma, in realtà, solo tessuto e accessori per la finitura dei capi di abbigliamento taroccati. E’ quanto ha scoperto la guardia di finanza in un pronto moda in via Traversa il Crocifisso, nel Macrolotto 1. I militari hanno sequestrato 60mila pezzi – in larga parte spille e fibbie – e 5mila metri lineari di stoffa contraffatti con il logo Gucci. Il gestore del pronto moda, un cinese di 57 anni originario di Wenzhou, è stato denunciato per introduzione e commercio di prodotti con segni distintivi falsi.
Il controllo è seguito ad un’attività di pedinamento, appostamento e osservazione che ha consentito di verificare un viavai sospetto. All’interno del capannone, la guardia di finanza ha rinvenuto e sequestrato semilavorati e prodotti finiti che riproducevano “con spiccata fedeltà” i logo e i colori di brand famosi tra i quali Gucci, appunto, Miu Miu e Champions. Se la merce fosse finita sul mercato avrebbe fruttato, secondo le stime degli investigatori, circa 700mila euro. La procura ha disposto accertamenti tecnici sugli accessori e sul tessuto in modo da ottenere elementi probatori utili a sostenere la contestazione mossa nei confronti del 57enne indagato.

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