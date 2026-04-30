FIRENZE - CONTRAFFAZIONE: FINANZA SEQUESTRA 4.350 ARTICOLI. 6 DENUNCE

Settecento paia di scarpe, 350 borse e 400 giubbotti per un valore di mercato di 550mila euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in due negozi a Sesto Fiorentino e Impruneta, in provincia di Firenze. I militari del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno individuato gli stock degli articoli con i logo contraffatti di importanti case di moda, anche di lusso. Sigilli sono stati posti alle attrezzature utilizzate per riprodurre i marchi. La lotta alla contraffazione ha segnato un altro risultato nelle ultime ore: sempre la guardia di finanza – ma stavolta ad entrare in azione è stata la Compagnia pronto impiego di Firenze – ha individuato 2.900 tra giocattoli, peluche, giochi da tavolo, accessori per telefonia tutti contraffatti con un valore stimato superiore a 30mila euro. La merce è stata rinvenuta e sequestrata in due negozi nella zona della stazione Santa Maria Novella e in uno a Sesto Fiorentino.

I due interventi hanno portato alla denuncia di sei persone: quattro straniere e due italiane. In corso le indagini per risalire alle fonti di approvvigionamento.