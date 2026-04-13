MASSA - OMICIDIO BONGIORNO, FERMATI TRE GIOVANI

Poteva essere evitato l’omicidio di Giacomo Bongiorni. Ucciso da dei ragazzi in piazza Palma a Massa, domenica scorsa alle una di notte. Bongiorno era accorso in aiuto del cognato che aveva ripreso verbalmente un gruppo di giovanissimi che con alcune bottiglie cercavano di rompere le vetrine dei negozi. Poi l’aggressione, la caduta a terra e l’arresto cardiaco. Tre sono le persone al momento fermate per la morte del 47 enne. Un minorenne è stato indicato dagli inquirenti, come responsabile di omicidio volontario, altri due maggiorenni, di 23 e19 anni, responsabili di concorso in omicidio. Nei prossimi giorni ci saranno gli interrogatori di garanzia. La città di Massa resta incredula davanti a così tanta violenza. Il sindaco Francesco Persiani ha voluto lanciare un segnale per la sicurezza della città, limitando gli orari di apertura serale di alcuni locali del centro, ma per i cittadini servono solo più controlli. Prevista una fiaccolata domani sera alle 21 a Massa, a cui tutti i cittadini sono chiamati a partecipare, poi il lutto cittadino in occasione dei funerali, ma solo dopo gli esami autoptici. Servirà la perizia del medico legale per comprendere il motivo del decesso dell’uomo.