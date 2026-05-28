PRATO - COLPITO DA UN PROIETTILE MENTRE SI TROVA LUNGO L’ARGINE

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, nella zona al confine tra i comuni di Prato e Poggio a Caiano, nei pressi della Bogaia. Un uomo è stato colpito da un proiettile mentre stava facendo dei lavori di manutenzione in un campo agricolo vicino all’argine. Fortunatamente il colpo non ha raggiunto organi vitali. Il 48enne, di origine rumena, è rimasto sempre cosciente ed è stato soccorso dal personale del 118, che ha disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Careggi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riferito da un parente del ferito, l’uomo si trovava sul trattore con indosso cuffie antirumore quando si è improvvisamente accorto di perdere sangue dall’addome e ha immediatamente allertato i soccorsi.

Ricordiamo che in questo periodo dell’anno l’attività venatoria è chiusa, ad eccezione della caccia di selezione al cinghiale, che però prevede l’utilizzo di munizioni differenti rispetto a quella che ha colpito l’uomo. I carabinieri sono ancora alla ricerca del responsabile. Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di un tragico incidente oppure se chi ha sparato si sia allontanato senza prestare soccorso.