FIRENZE - 15ENNE ARRESTATO PER ARRUOLAMENTO NEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

Custodia cautelare nell’istituto minorile di Firenze per un giovane di soli 15 anni immigrato dalla Tunisia, indagato “per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale”. La misura è stata presa dal gip dopo che il ragazzo l’ottobre 2025, per lo stesso reato, fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati al Daesh, l’acronimo in lingua araba per indicare lo Stato Islamico, noto anche con le sigle occidentali ISIS o ISIL. “Profili – spiega la polizia – riconducibili all’estremismo islamista radicale”. Il fatto inquietante è che “Il ragazzo si è dichiarato pronto a agire, ricevendo istruzioni dall’interlocutore sul luogo per compiere l’azione e mostrandosi interessato alla ricerca di armi”. Immigrato in Italia da tre anni sul suo cellulare, sequestrato in una perquisizione, sono state trovate le immagini visionate e riferibili a volti di terroristi islamici noti. La Digos fiorentina è stata avvisata a seguito di una cooperazione di intelligence esercitata al C.A.S.A. che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, con le agenzie Aise ed Aisi. Il 15enne, anche dopo la revoca della misura di ottobre 2025 cui era seguito un periodo di messa alla prova finito a marzo 2026 – aveva ripreso i contatti sulle piattaforme web usando una nuova utenza cellulare. Secondo il gip “il minore è un soggetto pericoloso capace di commettere atti gravi, non avendo mutato le proprie pericolose convinzioni ideologiche, proseguendo anzi l’opera di proselitismo anche durante il regime di messa alla prova, con la conseguenza che, se non opportunamente “contenuto”, possa concretamente compiere azioni di grave violenza in danno della collettività”. La polizia di Stato a Firenze ha dato esecuzione all’ordinanza.