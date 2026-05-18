PISA - OPERAZIONE ANTIDROGA, 5 ARRESTI E CLIENTI SEGNALATI

5 arresti, 4 misure cautelari non custodiali, 18 denunce e 20 ‘clienti’ segnalati. E’ questo il bilancio di un’operazione antidroga che la polizia di Pisa ha messo a segno nella zona della stazione centrale. L’attività investigativa che ha documentato 113 cessioni di droga, è scattata lo scorso Novembre ed ha potuto contare su nuovi 16 occhi puntati in città, ovvero telecamere nascoste in diverse zone delle aree adiacenti alla stazione. L’ analisi dei filmati ha poi permesso alla squadra Mobile di individuare e descrivere cessioni di hashish e cocaina e di segnalare oltre 20 acquirenti quali assuntori abituali. Denunciati per spaccio 18 soggetti di età tra i 23 e i 50 anni, originari di Guinea, Senegal, Tunisia, Gambia e Nigeria. Tre gli arresti in flagranza eseguiti tra Gennaio e Febbraio. Due uomini di 29 e 31 anni sono poi stati condotti in carcere in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare: a loro si contesta l’aggravante di aver spacciato droga vicino alle scuole. Il 29enne già con braccialetto elettronico per maltrattamenti contro la compagna, aveva danneggiato la cavigliera rendendosi irreperibile. I poliziotti sono però riusciti a rintracciarlo a Poggibonsi, dove si era rifugiato. Lo hanno fermato a bordo di un’auto sulla Firenze-Pisa-Livorno poco dopo l’uscita di Empoli dopo un inseguimento.