PRATO - ACCOLTELLATO PER DIFENDERE LA COLLEGA: GRAVISSIMO

E’ ricoverato in Rianimazione al Santo Stefano in condizioni molto gravi il 23enne italiano accoltellato stanotte in piazza Mercatale a Prato. Il giovane, dipendente di uno dei ristoranti che si affacciano sulla piazza, è stato soccorso dal 118 poco dopo l’1.15. Ha ricevuto una coltellata al torace da parte di due uomini che lo hanno affrontato all’uscita dal lavoro. Subito dopo è andato in arresto cardiaco. Rianimato sul posto dai soccorritori, il giovane è stato poi trasportato in codice rosso in ospedale dove adesso si trova ricoverato dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore. La prognosi è riservata e nel corso della giornata potrebbe essere trasferito a Careggi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con le Volanti. Gli agenti hanno fermato due persone, sospettate di essere gli aggressori: si tratterebbe di un italiano minorenne e di un sudamericano. Entrambi sono ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che sta procedendo per il reato di tentato omicidio.

Secondo alcune testimonianze, il giovane era uscito dal lavoro con una collega e avrebbe difeso la donna molestata dalle due persone fermate, che avrebbero anche cercato di rapinarla. Ne è nata una colluttazione al culmine della quale il 23enne è stato colpito con una coltellata al torace.

Sulla vicenda è ancora massimo il riserbo delle forze dell’ordine, che stanno compiendo ulteriori accertamenti. Acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potranno essere utili a ricostruire quanto accaduto, insieme alla testimonianza della donna che si trovava con il giovane ferito.