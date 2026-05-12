Cronaca

FIRENZE - DONNE MOLESTATE SUL TRENO: FERMATO DICIANNOVENNE

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
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E’ un diciannovenne straniero il giovane fermato dalla polizia ferroviaria di Firenze per le molestie sul treno ai danni di viaggiatrici. Quattro gli episodi denunciati da altrettante donne tra il 22 e il 23 aprile, su varie tratte regionali anche molto distanti tra loro. La descrizione fatta da ogni vittima delle molestie ha trovato corrispondenza nel 19enne che è stato rintracciato a Firenze, alla stazione Santa Maria Novella, mentre vagava senza meta tra le sale d’aspetto, l’ingresso ai binari e le attività commerciali. Una sua foto era stata messa a disposizione delle pattuglie di polizia impegnate nei controlli nelle stazioni e a bordo dei treni. Tra le quattro vittime risultano anche minorenni. Tutte hanno descritto modalità di approccio identiche tanto da far ritenere immediatamente che si trattasse dell’azione di un unico soggetto che, avrebbe sempre scelto i bersagli tra donne giovani e sole, seguendole sul treno per toccarle e tentare di baciarle. Il diciannovenne è stato trasferito nel carcere di Sollicciano mentre sono in corso ulteriori approfondimenti alla ricerca di elementi in grado di fare luce sui quattro episodi. Il fermo è stato convalidato dal giudice delle indagini preliminari.

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