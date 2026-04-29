FIRENZE - CRIMINALITA’: IN AUMENTO ACCOLTELLAMENTI, IN CALO SPACCATE

Nel complesso meno accadimenti criminali grazie al calo delle spaccate ma una tendenza all’aumento delle aggressioni e degli accoltellamenti in particolare e un rinnovato allarme sulle gang giovanili. E’ un quadro in chiaroscuro quello che emerge dall’analisi che la Fondazione Caponnetto ha fatto sull’andamento dei reati di strada nei primi tre mesi dell’anno a Firenze: 213 i fatti tra il primo gennaio e la fine di marzo, 297 nello stesso periodo dello scorso anno. Un’analisi, quella della Fondazione, cucita addosso a ciascuno dei cinque quartieri: centro storico, Campo di Marte, Gavinana Galluzzo, Isolotto Legnaia, Rifredi.

Il richiamo è al costante controllo del territorio e al continuo monitoraggio dei fenomeni su cui spicca quello delle baby gang che a decine sono attive in tutta la città.