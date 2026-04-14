PISTOIA - PROSTITUZIONE, SEQUESTRATI 4 FINTI CENTRI MASSAGGI NEL PISTOIESE

I carabinieri del Norm di Pistoia hanno sequestrato preventivamente quattro centri massaggi trasformati in basi operative per la prostituzione. L’operazione, coordinata dalla locale Procura e durata sei mesi, ha interessato i comuni di Pistoia e Agliana, portando alla luce – si legge in una nota – un sistema strutturato di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Secondo gli inquirenti, le strutture – gestite da cittadini cinesi – offrivano prestazioni sessuali mascherate da trattamenti benessere. Circa venti donne, tutte di nazionalità cinese, si sono avvicendate nei locali durante il semestre d’indagine. Il giro d’affari veniva alimentato da annunci inequivocabili pubblicati su siti web specializzati.