QUARRATA - Ancora un circolo monete da due euro false: arrestato giovane sorpreso a giocare alle slot machine

Ottocento euro, tutto in monete da due euro e tutte false. E’ quanto i carabinieri hanno trovato nella disponibilità di un cinese di 22 anni che è finito agli arresti domiciliari dopo la segnalazione della dipendente di una sala giochi di Quarrata, in provincia di Pistoia, insospettita per la gran quantità di pezzi da due euro che il giovane stava spendendo alle slot machine. Il giovane aveva con sé 180 monete da due euro e altre 222 nascoste in macchina. Non è chiaro se il ventiduenne fosse consapevole dell’origine delle monete o se invece le stesse giocando con l’intento di intascare, in caso di vincita, denaro buono e pulito. Solo pochi giorni fa la procura di Prato ha dato notizia della scoperta di due zecche, una a Prato e l’altra proprio a Quarrata, che coniavano monete da due ore, riprodotte fedelmente in ogni dettaglio tanto da trarre in inganno anche i dispositivi di controllo più sofisticati. Tre i cinesi finiti nei guai. Secondo le indagini della procura, una grossa quantità di monete false sarebbe stata già messa in circolazione proprio attraverso le sale giochi.