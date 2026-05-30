Firenze - Intelligenza artificiale, il futuro entra in aula

500 studenti universitari dell’ateneo fiorentino si sono dati appuntamento a Palazzo degli Affari per realizzare una campagna di comunicazione che promuova l’uso critico dell’intelligenza artificiale tra i propri coetanei dando il buon esempio. La due giorni, dal titolo “Il futuro entra in aula”è l’evento finale di Alma Deh, il progetto nazionale finanziato dal Pnrr che coinvolge 12 università italiane e un’accademia di Alta formazione musicale per rendere accessibile a tutti la formazione di alta qualità. Il progetto ha permesso anche la realizzazione di un catalogo di corsi online ad accesso libero e gratuito per tutti