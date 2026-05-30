PRATO - UNA POTENTINA VINCE IL CONCORSO ‘ARTE DI PAROLE’

Si è conclusa a Prato la quindicesima edizione del concorso nazionale “Arte di Parole – Gianni Conti”, premio letterario dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. A vincere è stata Benedetta De Luca Picione, studentessa del liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza, con il racconto “La voce della libertà”. Secondo posto per Nicolò Mattoscio, liceale di Chieti, mentre il terzo gradino del podio è andato a Letizia Mattoni di Ascoli Piceno. Tema dell’edizione 2025 era il “labirinto”, interpretato dagli studenti attraverso racconti che hanno affrontato paure, guerre, solitudine, burocrazia e percorsi interiori. Il testo vincitore racconta la storia di una ragazza che vive sotto la dittatura della Sharia e scopre, grazie ai racconti della nonna, un passato di libertà e istruzione per le donne. La cultura diventa così la via d’uscita dal labirinto dell’oppressione. Assegnato anche il Premio Città di Prato a Elisa Anna Tribbioli del liceo Copernico, mentre il premio Gramsci-Keynes è andato ad Alice De Matteo. Grande soddisfazione da parte della giuria e degli organizzatori, che hanno sottolineato la profondità dei racconti e la capacità dei giovani di riflettere sul significato dell’essere umano e sulle sfide della società contemporanea. La cerimonia di premiazione si è svolta alla Biblioteca Lazzerini di Prato, con testimonial il giornalista e scrittore Gigi Paoli.