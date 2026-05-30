PRATO - Al Santo Stefano è stato inaugurato il Centro di terapia medico nucleare per i pazienti oncologici grazie al contributo della Fondazione Pitigliani

È stato inaugurato all’ospedale Santo Stefano di Prato il Centro di terapia medico nucleare con radioligandi dell’Asl Toscana centro, dedicato a terapie biomolecolari avanzate e di precisione per il trattamento di specifiche patologie oncologiche. La nuova struttura, afferente alla Soc di Medicina nucleare del dipartimento diagnostica per immagini, è dotata di un ambulatorio dedicato alla valutazione dei pazienti nelle fasi pre e post trattamento, di tre postazioni terapeutiche e di strumentazioni tecnologicamente avanzate per la somministrazione del radiofarmaco e il monitoraggio dosimetrico.

“Questo risultato – ha sottolineato la direttrice sanitaria di presidio e della rete ospedaliera, Maria Teresa Mechi – È il frutto di un lavoro corale portato avanti da istituzioni, da medici, infermieri, fisici sanitari e area tecnica che hanno lavorato per portare a compimento questo nuovo percorso con passione e spirito di abnegazione”.

La terapia con radioligandi consente di colpire selettivamente le cellule tumorali, limitando il più possibile i danni ai tessuti sani circostanti. Si tratta di una medicina di precisione impiegata, attualmente, nel trattamento di forme avanzate di tumore della prostata, resistenti alle terapie ormonali e chemioterapiche, e dei tumori neuroendocrini gastro-entero-pancreatici non operabili o metastatici.

“Grazie alle terapie con radioligandi – ha spiegato il direttore della Soc medicina nucleare Stelvio Sestini – possiamo offrire ai pazienti trattamenti sempre più mirati, integrando tecnologia, competenze multidisciplinari e attenzione al benessere della persona durante tutto il percorso di cura. Ci stiamo muovendo anche per utilizzarlo sui tumori cerebrali”.

Elemento di novità della struttura, e unico in Europa, è l’integrazione della musicoterapia nel percorso di cura. Prima dell’avvio del trattamento, ogni paziente viene sottoposto a una valutazione multidimensionale e viene elaborato un profilo musicale personalizzato. Lorenzo Brusci cura la parte di musicalità nelle stanze dei pazienti, insieme alla Fondazione Metastasio che partecipa al progetto mettendo a disposizione l’archivio musicale.

Gli spazi dedicati alla terapia radiometabolica sono stati progettati come ambienti sonori immersivi, concepiti per offrire un’esperienza di musicoterapia durante il percorso terapeutico. Un approccio che si basa su evidenze scientifiche, che ne dimostrano l’efficacia nella riduzione dell’ansia e del dolore percepito.

Il Centro è stato intitolato a Laura Lonzi, giovane donna toscana prematuramente scomparsa a causa di una forma neoplastica aggressiva. Un momento di grande partecipazione emotiva per la famiglia presente all’inaugurazione.

La realizzazione del Centro è il risultato della collaborazione tra enti pubblici e realtà del territorio: Regione Toscana e Asl Toscana centro, Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori con una donazione destinata agli impianti tecnologici ad alta complessità, K-array e Musico per la realizzazione degli ambienti sonori immersivi e la Fondazione Teatro Metastasio di Prato per la collaborazione allo sviluppo artistico e culturale del progetto di musicoterapia. Il presidente della Regione Toscana ha sottolineato come il Centro rappresenti un salto di qualità per l’Asl Toscana centro e per l’ospedale Santo Stefano, coniugando innovazione tecnologica e umanizzazione delle cure e offrendo percorsi terapeutici più avanzati e personalizzati.

“Oggi – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Toscana centro, Valerio Mari – inauguriamo un nuovo percorso che rappresenta un importante passo avanti nella capacità dell’azienda di offrire cure sempre più personalizzate, innovative e vicine ai bisogni delle persone. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, a cui va il nostro ringraziamento”.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo raggiunto dal dottor Sestini e da tutto il suo reparto – ha affermato la presidente della Fondazione Sandro Pitigliani, Giovannella Pitigliani Sini – La sua determinazione, unita a una costante attenzione verso l’innovazione, continua a offrire ai pazienti sistemi diagnostici sempre più avanzati, precisi e tempestivi”.