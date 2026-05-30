FIRENZE - APERTO IL PONTE INTITOLATO ALLE SORELLE NENCIONI

E’ intitolato alle sorelle Caterina e Nadia Nencioni, due delle cinque vittime della strage dei Georgofili, il ponte sull’Arno che collega la zona di Bellariva al parco dell’Anconella. Una partecipatissima passeggiata da una riva all’altra del fiume, con in testa la sindaca Funaro e i parenti delle vittime, e lo scoprimento di una targa hanno segnato l’apertura del ponte, il primo dopo cinquant’anni.

Subito aperto al transito con una corsia per ciascun senso di marcia (le carreggiate sono tre) e con il percorso ciclopedonale sul lato Marco Polo, il ponte è lungo circa 180 metri. Un’opera strategica che ridisegna la viabilità nella zona e che rappresenta un’alternativa al ponte da Verrazzano interessato dal nuovo tracciato della tramvia.

L’apertura del ponte Nencioni consentirà di portare a termine la perizia sul ponte da Verrazzano per verificare il tipo di consolidamento strutturale necessario a consentire all’infrastruttura di reggere il peso dei binari.

Una nuova inaugurazione del ponte Nencioni è stata già annunciata per ottobre: per allora saranno conclusi i lavori di rifinitura, arredo e corredo.