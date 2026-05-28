FIRENZE - Digital Renaissance: l’Ai che metto l’uomo al centro

Non poteva essere che Firenze lo scenario ideale per il Rinascimento digitale, l’evento internazionale promosso dalla fondazione New Direction in collaborazione con l’eurodeputato Francesco Torselli per riflettere – attraverso tre giorni di dibattiti e confronti – su come e quanto l’intelligenza artificiale può condizionare molti aspetti della vita quotidiana a cominciare dal mercato del lavoro. Un fenomeno da gestire per coglierne tutte le opportunità minimizzando al massimo i rischi. Rispetto all’uso che viene fatto in altri Paesi, l’Europa è in affanno ma secondo l’europarlamentare Torselli il regolamento che Strasburgo sta per approvare consentirà al vecchio continente di eccellere in alcuni settori specifici