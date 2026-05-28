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FIRENZE - Digital Renaissance: l’Ai che metto l’uomo al centro

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Non poteva essere che Firenze lo scenario ideale per il Rinascimento digitale, l’evento internazionale promosso dalla fondazione New Direction in collaborazione con l’eurodeputato Francesco Torselli per riflettere – attraverso tre giorni di dibattiti e confronti – su come e quanto l’intelligenza artificiale può condizionare molti aspetti della vita quotidiana a cominciare dal mercato del lavoro. Un fenomeno da gestire per coglierne tutte le opportunità minimizzando al massimo i rischi. Rispetto all’uso che viene fatto in altri Paesi, l’Europa è in affanno ma secondo l’europarlamentare Torselli il regolamento che Strasburgo sta per approvare consentirà al vecchio continente di eccellere in alcuni settori specifici

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