PRATO - L’ORCHESTRA LEONORE E IL PIANISTA MALOFEEV AL POLITEAMA

Si è conclusa ieri sera la stagione musicale 2025/26, promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia col sostegno di Fondazione Caript. Il gran finale sinfonico ha visto protagonisti, sul palco del Teatro Politeama Pratese, l’Orchestra Leonore e il suo direttore Daniele Giorgi, affiancati dal celebre pianista internazionale Alexander Malofeev.

Il concerto di ieri, mercoledì 27 maggio, ha suggellato un cartellone che lo scorso aprile aveva già registrato il successo de Le nozze di Figaro al Teatro Pacini di Pescia, capitolo conclusivo del progetto triennale sulla trilogia Mozart-Da Ponte. Il programma della serata conclusiva ha spaziato tra due capolavori del repertorio scandinavo – il raro Concerto n. 2 “Il fiume” di Selim Palmgren e il Concerto op. 16 di Grieg, eseguiti dal virtuosismo di Malofeev – per poi chiudersi con la Sinfonia n. 6 “Patetica” di Caikovskij.

L’evento è stato dedicato alla figura di Luca Iozzelli, nel ricordo del suo appassionato impegno per la crescita musicale, culturale e sociale del territorio pistoiese.

Con lo stesso programma, l’Orchestra Leonore e Daniele Giorgi sono stati ospiti, lo scorso 26 maggio, del Bologna Festival nella prestigiosa serie “Grandi Interpreti”. Un debutto che ha coronato un percorso artistico sviluppatosi nel corso di un decennio e che ha visto la compagine affermarsi per l’originalità delle interpretazioni e la duttilità stilistica.

L’appuntamento conclusivo della stagione è stato presentato in collaborazione con la Camerata Strumentale di Prato e il Teatro Politeama Pratese. La Fondazione Teatri di Pistoia ha individuato nella sala pratese – che aveva già accolto nel novembre 2025 il concerto della Leonore con Alena Baeva e Peppe Servillo – la sede adeguata per ospitare l’evento, data l’attuale indisponibilità del Teatro Manzoni di Pistoia, chiuso per cause di forza maggiore legate ai prossimi e importanti interventi di restauro.