FIRENZE - STRAGE DEI GEORGOFILI: LA MANO MAFIOSA SU FIRENZE

Questa notte ricorre il 33esimo anniversario della strage dei georgofili.

Stasera alle 21:30 sull’arengario di piazza della Signoria, si terrà ‘Aspettando le 1.04’, appuntamento di dialogo, memoria e riflessione dedicato a quanto accaduto nel cuore di Firenze il 27 maggio 1993. A seguire, in attesa del corteo che raggiungerà via dei Georgofili, ora dell’esplosione, sarà proposto uno spettacolo teatrale e musicale. Alle 1,04 – ora dell’esplosione – si terrà la deposizione della corona di alloro, accompagnata dal suono della Martinella. Anche domani mattina è previsto un convegno in Palazzo Vecchio. Ma intanto ripercorriamo quei momenti di 33 anni fa