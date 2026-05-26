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FIRENZE - STRAGE DEI GEORGOFILI: LA MANO MAFIOSA SU FIRENZE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Questa notte ricorre il 33esimo anniversario della strage dei georgofili.
Stasera alle 21:30 sull’arengario di piazza della Signoria, si terrà ‘Aspettando le 1.04’, appuntamento di dialogo, memoria e riflessione dedicato a quanto accaduto nel cuore di Firenze il 27 maggio 1993. A seguire, in attesa del corteo che raggiungerà via dei Georgofili, ora dell’esplosione, sarà proposto uno spettacolo teatrale e musicale. Alle 1,04 – ora dell’esplosione – si terrà la deposizione della corona di alloro, accompagnata dal suono della Martinella. Anche domani mattina è previsto un convegno in Palazzo Vecchio. Ma intanto ripercorriamo quei momenti di 33 anni fa

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