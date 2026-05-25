PIOMBINO (LI) - FERRARI: “BARATTI E TORRE MOZZA, SPIAGGE DA TUTELARE”

Baratti e Torre Mozza, sono due luoghi che durante il periodo estivo contano un numero elevato di turisti. A causa delle mareggiate il fenomeno dell’erosione ha creato non pochi danni all’arenile, così sono iniziati i lavori su entrambe le spiagge in vista dell’inizio dell’estate. Per il primo cittadino di Piombino serve un programma apposito per combattere l’erosione che riguarda tutta la costa Toscana e non solo.