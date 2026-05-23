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LIVORNO - SOLVAY: INDUSTRIA E APICOLTURA, ACCORDO PER LA BIODIVERSITÀ

Rachele Campi
Rachele Campi
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Agricoltura biologica e produzione di miele. E’ questo quello che accade nei terreni adiacenti all’industria Solvay di Rosignano. Terreni di proprietà del Gruppo chimico che vengono messi a disposizione di agricoltori e apicoltori. È proprio qui che ha sede l’azienda di Paolo Pescia, che ogni anno produce 100 tonnellate di miele. Grazie ad un accordo alcuni dei suoi alveari sono stati posizionati sui terreni Solvay, coltivati in modo naturale con trifoglio o erba medica.

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