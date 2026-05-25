PISTOIA - PISTOIA: SICUREZZA STRADALE, IL BILANCIO DELLA POLIZIA LOCALE

Più controlli sulle strade, ma anche nuove sfide per la sicurezza urbana. È il bilancio della Polizia Locale di Pistoia, che nel 2025 ha registrato un aumento dei sinistri totali, saliti a quota 617, ma con una nota positiva: diminuiscono gli incidenti gravi e quelli mortali. Se da un lato calano le infrazioni per eccesso di velocità e passaggi col rosso, dall’altro impennano quelle per l’uso del cellulare alla guida e la sosta selvaggia. Preoccupa il fronte della guida sotto l’effetto di alcol e droga, con denunce in netto aumento. Un anno di intenso lavoro per la sicurezza e la tutela del territorio.