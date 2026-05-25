FIRENZE - LA CERIMONIA DEL MEMORIAL DAY AL CIMITERO AMERICANO Di FALCIANI

Al Florence American Cemetery and Memorial di Impruneta la cerimonia del Memorial Day, dedicata ai 4.392 caduti delle Forze Armate degli Stati Uniti morti durante la Seconda guerra mondiale nella campagna d’Italia. Alla commemorazione erano presenti autorità civili e militari, tra cui la Console Generale degli Stati Uniti a Firenze Daniela Ballard. Per la Regione Toscana ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika.“Camminando tra queste croci si capisce una cosa semplice: la libertà non è mai gratuita. Qui riposano ragazzi arrivati da migliaia di chilometri di distanza per liberare l’Italia dal nazifascismo. Il Memorial Day non parla solo al passato: ci ricorda, ancora oggi, quanto siano fragili la pace e la democrazia e quanto sia importante difenderle ogni giorno”.