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FIRENZE - NUOVA CASA DELLA COMUNITà PRONTA A GIUGNO

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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E’ prevista il prossimo mese di giugno l’apertura della nuova Casa di Comunità hub di viale Europa a Firenze, realizzata con un investimento di 4 milioni di euro, sostenuto anche da fondi Pnrr. L’unica costruita ex novo tra quelle in città. Un presidio sanitario di 1000 metri quadrati. Il nuovo hub che inizialmente avrà un ingresso secondario perchè quello principale è occupato dai cantieri della tramvia ancora in corso, coma un vuoto nella zona del Quartiere 3 (zona con un’alta percentuale di popolazione anziana) che servirà anche Bagno a Ripoli.

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