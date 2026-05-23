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PISTOIA - A PISTOIA BAGNO DI FOLLA PER L’AVVIO DEI ‘DIALOGHI’

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Una Piazza del Duomo gremita e un bagno di folla straordinario hanno fatto da cornice, ieri sera a Pistoia, all’inaugurazione della diciassettesima edizione dei “Dialoghi”. Il festival di antropologia del contemporaneo, diretto da Giulia Cogoli e promosso da Fondazione Caript e Comune, ha preso il via richiamando centinaia di cittadini e visitatori, accorsi per il debutto di una tre giorni che prevede 45 appuntamenti nel centro storico. Al centro del dibattito di quest’anno c’è il tema “Corpi in divenire”, un’analisi profonda sul rapporto tra identità, tecnologia, longevità e intelligenza artificiale. A rompere il ghiaccio, dopo i saluti istituzionali, è stata la seguitissima conferenza dello psichiatra Vittorio Lingiardi, che ha fatto riflettere il grande pubblico presente sul valore del corpo nell’era digitale.

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