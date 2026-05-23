Politica

VIAREGGIO - CHI SONO I SEI CANDIDATI A SINDACO PER VIAREGGIO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Paolo Annale è sostenuto dalla lista Partito Comunista Italiano, mentre Salvatore Brunello Consorti corre con Viareggio Mare e Futuro. Sara Grilli guida una coalizione composta da Giorgio Del Ghingaro per Sara Grilli, Viareggio Insieme per Sara Grilli, Viareggio Democratica e Centrodestra Unito, una combinazione che unisce esperienze civiche e politiche differenti. Federica Maineri si presenta con lo schieramento più strutturato, sostenuta da FermiMai – Federica Maineri Sindaca, Partito Democratico, RinnovaMenti, Spazio Progressista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, una coalizione ampia che mette insieme area progressista, ambientalista e civica. Christian Marcucci è appoggiato dalla lista Viareggio e Torre del Lago “La Rinascita”, mentre Marialina Marcucci è sostenuta da una coalizione composta da Marialina Marcucci Sindaca, Fare Viareggio, Viareggio e Torre del Lago al Centro, Civicamente, Buonsenso e Santini, espressione di un fronte civico e moderato particolarmente articolato.

Articoli correlati

AREZZO - AMMINISTRATIVE AD AREZZO: SEI CANDIDATI PER...

PISTOIA - PISTOIA AL VOTO, SFIDA A TRE...

TOSCANA - ELEZIONI COMUNALI 2026: DOVE E COME...

PRATO - ELEZIONI A PRATO: SEI CANDIDATI IN...

PISTOIA - SALVINI A PISTOIA, TRA INFRASTRUTTURE E...

PRATO - Elezioni, Belgiorno ribatte a Biffoni: “Prato...

PRATO - Il tema scuola anima la coda...

PRATO - Elezioni, dai giovani alla sicurezza: Biffoni...

PISTOIA - COMUNALI: FRATOIANNI, CENTROSINISTRA SOLIDISSIMO A PISTOIA

STRASBURGO - SI APRE LA NUOVA PLENARIA DEL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia