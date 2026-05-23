VIAREGGIO - CHI SONO I SEI CANDIDATI A SINDACO PER VIAREGGIO

Paolo Annale è sostenuto dalla lista Partito Comunista Italiano, mentre Salvatore Brunello Consorti corre con Viareggio Mare e Futuro. Sara Grilli guida una coalizione composta da Giorgio Del Ghingaro per Sara Grilli, Viareggio Insieme per Sara Grilli, Viareggio Democratica e Centrodestra Unito, una combinazione che unisce esperienze civiche e politiche differenti. Federica Maineri si presenta con lo schieramento più strutturato, sostenuta da FermiMai – Federica Maineri Sindaca, Partito Democratico, RinnovaMenti, Spazio Progressista, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, una coalizione ampia che mette insieme area progressista, ambientalista e civica. Christian Marcucci è appoggiato dalla lista Viareggio e Torre del Lago “La Rinascita”, mentre Marialina Marcucci è sostenuta da una coalizione composta da Marialina Marcucci Sindaca, Fare Viareggio, Viareggio e Torre del Lago al Centro, Civicamente, Buonsenso e Santini, espressione di un fronte civico e moderato particolarmente articolato.