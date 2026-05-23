PRATO - ELEZIONI A PRATO: SEI CANDIDATI IN LIZZA

Gli elettori pratesi sono chiamati di nuovo alle urne, a solo due anni di distanza dall’ultima volta, per eleggere il sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Questo in seguito al commissariamento del Comune, il primo nella sua storia, dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti coinvolta in un’inchiesta per corruzione.

Dopo quasi un anno con il Comune guidato dal commissario Claudio Sammartino, si torna dunque ai seggi per scegliere la guida politica e amministrativa della città. I candidati in lizza sono sei a cominciare da Matteo Biffoni, già sindaco per due mandati dal 2014 al 2022, e che è stato chiamato a guidare la coalizione di campo largo, che vede a suo sostegno la lista del Partito Democratico, quella di Avs e quella del Movimento 5 Stelle. Ci sono poi due liste civiche: una che fa diretto riferimento a Biffoni, l’altra – Orgoglio Pratese-Casa Riformista – che raccoglie le forze centriste e riformiste. Il centrodestra si presenta unito e ha in Gianluca Banchelli il suo candidato. Imprenditore ed ex consigliere comunale, avrà il sostegno del suo partito, Fratelli d’Italia, di Forza Italia e della Lega.

Enrico Zanieri è invece il candidato di Unità Popolare, che unisce tre siglie storiche della sinistra: il Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Gli altri tre candidati sono invece sostenuti da liste civiche: fa riferimento al centrodestra Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, alla guida di una lista che porta il suo nome. C’è poi Jonathan Targetti con la lista “L’alternativa c’è” che riunisce nove tra partiti, associazioni e movimenti in un progetto che vuole essere alternativo a destra e sinistra. Infine Emilio Paradiso, anche lui con un passato da consigliere comunale, alal guida della lista Alleati per Prato.