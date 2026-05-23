TOSCANA - ELEZIONI COMUNALI 2026: DOVE E COME SI VOTA

Il 24 e 25 maggio 6 milioni di italiani saranno chiamati al voto nelle elezioni comunali. Circa 750 comuni tra cui un capoluogo di Regione (Venezia) e 17 capoluoghi di provincia.

In Toscana saranno 20 in totale, tra cui Arezzo Pistoia e Prato. Altri comuni di grandi dimensioni sono Viareggio e Sesto Fiorentino, e poi Cascina e Figline Valdarno. Il più piccolo è Capraia Isola, che conta soltanto 349 abitanti.

Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e poi lunedì dalle 7 alle 15. Per votare (la scheda sarà blu) è necessario esibire il documento d’identità e la tessera elettorale valida. Nelle città fino a 15mila abitanti non è previsto il ballottaggio, chi prende un voto in più diventa sindaco. In questi comuni (purchè sopra i 5mila abitanti) si possono esprimere anche le preferenze per il consiglio comunale, purchè di una lista collegata al candidato sindaco prescelto. Non è infatti ammesso il voto disgiunto.

Diversamente, nei comuni sopra i 15mila abitanti, si può scegliere uno o due candidati di una lista ed esprimere allo stesso tempo la preferenza per un candidato sindaco diverso. In tutti i casi, le preferenze per l’elezione dei consiglieri comunali devono essere al massimo due e di genere diverso.

Nei comuni sopra i 15mila abitanti, inoltre, è previsto il ballottaggio qualora nessuno dei candidati raggiunga il 50%+1 dei voti al primo turno. In tal caso i cittadini torneranno alle urne il 7 e 8 giugno.

Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche del 2027, il voto di questo weekend è considerato un test importante per le coalizioni che si dovrebbero sfidare il prossimo anno.