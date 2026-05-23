AREZZO - AMMINISTRATIVE AD AREZZO: SEI CANDIDATI PER PALAZZO CAVALLO

Sono sei i candidati sindaco che si sfideranno ad Arezzo per la Conquista di Palazzo Cavallo. La coalizione unita di centrodestra punta a riconfermare il governo della città con Marcello Comanducci, classe 1974, imprenditore e già parte della squadra dell’uscente Alessandro Ghinelli. E’ sostenuto dalle liste dei 4 partiti Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati più la civica “Fare”. A sfidarlo il candidato del campo largo, Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, tra i big del PD in Toscana, già presidente della Provincia e Assessore regionale e capogruppo PD in Consiglio regionale. Cinque le liste che lo sostengono: Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Alleanza Verdi e Sinistra, e la sua civica “Arezzo Partecipa”. Campo largo ma non larghissimo per Ceccarelli visto che Marco Donati, 46 anni, già PD e poi Italia Viva si è smarcato proponendo per primo la propria candidatura. Donati è stato in passato anche assessore comunale al Bilancio, allo Sport, alle Politiche giovanili e all’Innovazione e si era già presentato come candidato sindaco nel 2020 arrivando terzo, si presenta come civico. Cinque le liste anche per lui: Scelgo Arezzo, Azione, Lista delle frazioni Con Arezzo, Noi per domani, Più Arezzo. Tra il civico e il politico anche gli altri tre candidati: Michele Menchetti, deluso 5 stelle con i quali si era candidato sindaco nel 2020, oggi si presenta come civico con la lista indipendente per Arezzo; Egiziano Andreani, ex Lega, per Democrazia Sovrana Popolare e l’unica donna in campo: Serena Marinelli con la lista Alternativa comune che si propone di raccogliere i voti di chi a sinistra non si riconosce negli altri due candidati di area.