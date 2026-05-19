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PISTOIA - COMUNALI: FRATOIANNI, CENTROSINISTRA SOLIDISSIMO A PISTOIA

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
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Ieri nel suo tour elettorale in Toscana il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha fatto tappa a Pistoia per sostenere il candidato sindaco del campo largo, Giovanni Capecchi. Secondo il leader di SI, l’alleanza progressista si presenta forte, coesa e unita attorno a un programma che rimette al centro i servizi sociali, la valorizzazione degli spazi pubblici e la cura della comunità, elementi giudicati alternativi a quelli della destra.

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