PISTOIA - COMUNALI: FRATOIANNI, CENTROSINISTRA SOLIDISSIMO A PISTOIA

Ieri nel suo tour elettorale in Toscana il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha fatto tappa a Pistoia per sostenere il candidato sindaco del campo largo, Giovanni Capecchi. Secondo il leader di SI, l’alleanza progressista si presenta forte, coesa e unita attorno a un programma che rimette al centro i servizi sociali, la valorizzazione degli spazi pubblici e la cura della comunità, elementi giudicati alternativi a quelli della destra.