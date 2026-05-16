TOSCANA - TOUR TOSCANO PER ELLY SCHLEIN IN VISTA DELLE ELEZIONI

La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein ha fatto tappa nelle tre città Toscane che prossima settimana saranno chiamate a votare alle elezioni amministrative. E’ partita questa mattina da Pistoia per sostenere la candidatura di Giovanni Capecchi.

Si è poi spostata al circolo di Coiano dove ad accoglierla vi erano il candidato sindaco nonché ex primo cittadino di Prato Matteo Biffoni insieme a Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente del PD e al presidente della regione Eugenio Giani. Dopo aver parlato di temi nazionali la segretaria si è poi concentrata sulle priorità della città di Prato

Come terza ed ultima tappa si è poi diretta ad Arezzo per sostenere il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli