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TOSCANA - TOUR TOSCANO PER ELLY SCHLEIN IN VISTA DELLE ELEZIONI

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La segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein ha fatto tappa nelle tre città Toscane che prossima settimana saranno chiamate a votare alle elezioni amministrative. E’ partita questa mattina da Pistoia per sostenere la candidatura di Giovanni Capecchi.
Si è poi spostata al circolo di Coiano dove ad accoglierla vi erano il candidato sindaco nonché ex primo cittadino di Prato Matteo Biffoni insieme a Christian Di Sanzo, deputato e segretario reggente del PD e al presidente della regione Eugenio Giani. Dopo aver parlato di temi nazionali la segretaria si è poi concentrata sulle priorità della città di Prato
Come terza ed ultima tappa si è poi diretta ad Arezzo per sostenere il candidato sindaco  Vincenzo Ceccarelli

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