TORINO - SALONE DEL LIBRO: GIOVANI PROTAGONISTI TRENO DEI LETTORI

7.30 di sabato , binario 8 della stazione di Firenze Santa Maria Novella, con un capotreno speciale, la presidente della commissione cultura del Consiglio regionale della Toscana Diletta Fallani che, per l’occasione, si è fatta prestare il berretto dal titolare di Trenitalia così ha preso il via anche quest’anno l’avventura del Treno dei lettori toscani, il convoglio straordinario organizzato dal Consiglio regionale diretto al Salone internazionale del libro di Torino e con a bordo 450 passeggeri lettori di cui oltre la metà under 26. 450 con una corsa alla prenotazione che ha fatto il tutto esaurito in pochi giorni, sono riusciti a conquistarsi un posto gratuito su una delle otto carrozze del treno speciale, un pacchetto finanziato dal Consiglio regionale con lo sponsor Unicoop Firenze. La Toscana quest’anno ha scelto di scommettere sulle nuove generazioni in sintonia con il tema di questa edizione del Lingotto “Il mondo salvato dai ragazzini”. “Quando quest’anno abbiamo pensato di dedicare il Treno dei lettori ai giovani under 26, non sapevamo ancora che il Salone del libro di Torino 2026 avrebbe avuto come titolo ‘Il mondo salvato dai ragazzini’ – ha scritto nel suo messaggio di benvenuto ai passeggeri la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi -. È stato quindi un piacere doppio sostenere il Treno 2026: un’iniziativa che ha avuto fin dall’inizio l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di giovani lettori e che si è rivelata perfettamente in linea con il messaggio del Salone”. In tremo i giovani erano impegnati a formare una frase presa dall’incipit di sei libri. All’interno del Salone, i 150 metri quadri dello stand della Regione Toscana con 45 case editrici toscane. In questa edizione del Salone sono due gli anniversari da celebrare per la Regione Toscana: il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini (Collodi) e gli 80 anni del voto alle donne, a cui è dedicata una mostra fotografica realizzata con l’Archivio Locchi.