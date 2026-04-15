PISTOIA - PAURA, GENIO E FOLLIA AL CENTRO DEL FESTIVAL GIALLO PISTOIA

Dal 17 al 20 aprile torna il Festival Giallo Pistoia, giunto alla sua sedicesima edizione, quest’anno dedicata a un trittico suggestivo: “La paura, il genio e la follia”. Un viaggio alle origini del crimine, tra i classici intramontabili e le nuove derive del noir. L’evento assume quest’anno un peso specifico unico: Pistoia è ufficialmente Capitale Italiana del Libro 2026 e il Festival è stato uno dei motori pulsanti di questo successo. Non solo letteratura: il programma indaga il confine tra realtà e finzione, tra professionisti dell’investigazione e maestri della penna. Tra gli appuntamenti più attesi, gli omaggi a giganti come Andrea Camilleri e Agatha Christie, simboli di un genere che sa rinnovarsi senza perdere il fascino del mistero.