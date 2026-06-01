ROMA - LIBRO: IA E DAZI: LA GUERRA FREDDA DI TRUMP ALL’UE

Trump ha scatenato una guerra fredda contro l’Unione Europea sull’intelligenza artificiale, utilizzando anche il ricatto dei dazi. Ne è convinto Daniele Magrini, autore del libro “Intelligenza artificiale e dazi: la guerra fredda di Trump all’Unione Europea”, pubblicato da Effigi e presentato in una conferenza stampa alla Camera. Secondo Magrini, al centro dello scontro vi è l’approccio regolatorio europeo sull’intelligenza artificiale.