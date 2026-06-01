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FIRENZE - DA CARRÈRE A DESAI PER LA NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL CITTÀ DEI LETTORI

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Quaranta eventi con 75 ospiti in cinque giorni di incontri, presentazioni, talk e reading tra il Teatro della Pergola e Villa Bardini (dove la mostra attualmente in corso dell’Archivio Locchi sulla Firenze degli anni 50, 60, 70 sarà gratuita nei giorni del Festival). E’ la Nona edizione del Festival letterario La Città dei lettori dal 3 al 7 giugno. Grandi nomi della letteratura insieme a giovani emergenti (e la presentazione dei finalisti dello Strega). Una scommessa vinta quella della Fondazione CR Firenze di puntare, insieme all’Associazione Wimbledon, sul libro

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