PELAGO - PELAGO SI RIPOPOLA: FENOMENO CONTROCORRENTE

Il comune di Pelago, in provincia di Firenze, supera per la prima volta quota 8.000 residenti e lo fa in controtendenza rispetto a un fenomeno che interessa molte aree interne: lo spopolamento. L’affascinante borgo sulle colline a est del capoluogo toscano paese natale del celebre artista della porta del battistero Lorenzo Ghiberti, vede una “crescita costante negli ultimi anni grazie anche agli investimenti messi in campo per rendere il territorio sempre più attrattivo per famiglie e giovani coppie con prezzi molto più bassi che altrove. Tra gli interventi più importanti dell’amministrazione comunale c’è quello sull’edilizia scolastica, con la prossima inaugurazione del nuovo asilo nido in frazione Palaie, sulla statale per la Consuma, completamente ricostruito grazie ai fondi del Pnrr per accogliere un numero maggiore di bambini rispetto al passato: il doppio rispetto al 2019. “Investimenti anche nello sport – spiega il sindaco Nicola Povoleri – Dopo i nuovi spogliatoi del campo sportivo comunale sono già in programma ulteriori interventi per migliorare gli impianti e rafforzare il ruolo dello sport come luogo di aggregazione per ragazzi e famiglie”. Inoltre, continua, “Pelago punta sulla valorizzazione del territorio e sulla promozione turistica. Lo dimostra il successo della Biofioricola”, storica manifestazione dedicata ai fiori “che quest’anno ha richiamato migliaia di visitatori, trasformando per un fine settimana il centro del paese in uno spazio di incontro, spettacolo e cultura”. La sfida vera è tuttavia “la mobilità, ossia il pendolarismo quotidiano da e per Firenze”, per motivi di lavoro, di studio, di servizi pubblici e privati che la campagna non offre in modo completo. “Sul tavolo – sottolinea – ci sono il potenziamento del trasporto pubblico, il miglioramento dei collegamenti ferroviari e nuove soluzioni anche per favorire gli spostamenti nel fine settimana”.