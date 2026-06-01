CALENZANO - ESPLOSIONE CALENZANO: SVUOTATI E SIGILLATI SERBATOI DEPOSITO ENI

E’ una giornata storica per Calenzano : finalmente concluso l’intervento di svuotamento e sigillatura dei serbatoi del deposito Eni di Calenzano (Firenze), teatro dell’esplosione del 9 dicembre 2024 che causò 5 morti, 27 feriti e notevoli danni materiali. Lo rende noto il Comune di Calenzano in seguito ad una comunicazione ufficiale di Eni in cui annuncia anche la cessazione di ogni attività di stoccaggio nel sito di via Erbosa e il venir meno delle condizioni che assoggettavano l’area alla cosiddetta ‘Direttiva Seveso’ sugli impianti a rischio di incidente rilevante. Le operazioni iniziate lo scorso 7 aprile con il retropompaggio dei prodotti petroliferi presenti nei serbatoi verso la raffineria di Livorno tramite l’oleodotto Neri, si sono concluse il 24 maggio. Il totale svuotamento e definitiva sigillatura impediscono tecnicamente e fisicamente qualsiasi futura reintroduzione o attività di stoccaggio di carburanti all’interno delle linee e delle strutture esistenti. “Dopo la tragica esplosione del 9 dicembre 2024 abbiamo insistito, in accordo con la Regione Toscana, sulla dismissione e siamo davvero felici che le nostre richieste siano state ascoltate da Eni.” afferma il sindaco Carovani- si entra ora nella fase della bonifica dell’area e della demolizione dei serbatoi e delle pensiline, per poi procedere alla realizzazione del grande parco fotovoltaico da 21 Mwp, a servizio della cittadinanza e del territorio”.