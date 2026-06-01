TOSCANA - CLAUDIO BAGLIONI COLPITO DA POLMONITE INTERSTIZIALE ACUTA: CONCERTI RIMANDATI AL 2027

Tutte annullate e rinviate al 2027 le date dei concerti del Grandtour “La vita è adesso” di Claudio Baglioni. A pochi giorni dal debutto fissato in piazza San Marco a Venezia, il cantante romano è stato infatti colpito da una polmonite interstiziale acuta con prognosi di 90 giorni a base di riposo e cure. Le nuove date sono già state fissate, e nel frattempo i biglietti già acquistati rimarranno validi senza che gli spettatori debbano fare niente. “Coloro che non fossero interessati a mantenere il proprio titolo d’ingresso potranno richiederne il rimborso entro il 30 Giugno 2026, attraverso il circuito di vendita presso il quale è stato effettuato l’acquisto, secondo le modalità che saranno rese disponibili sui canali ufficiali di vendita”.A Firenze il suo concerto del 16 luglio era una delle date più attese dell’estate in musica fiorentina, al prato delle cornacchie delle Cascine si terrà il 15 luglio ma del prossimo anno. Per le altre tappe toscane del 2027 il concerto a Pistoia in Piazza Duomo sarà posticipato al 6 luglio quello a Castiglioncello al Castello Pasquini al 7 agosto e quello a Forte dei Marmi a Villa Bertelli l’8 agosto .