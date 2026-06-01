LIVORNO - POST ALLUVIONE, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRONTI ALL’80%

Lavori stradali e infrastrutture per evitare l’esondazione del Rio maggiore e del Rio ardenza. La regione Toscana ha finanziato grandi opere per la città di Livorno. In via Nazario Sauro le transenne sono state portate via, il fiume che straripò e che allagò la parte a sud della città non è più trombato adesso ha trovato il suo canale. Il ricordo dell’alluvione di Livorno è sempre presente nonostante siano passati quasi 10 anni.