Cultura

FIRENZE - MOSTRA: “DIALOGO CON LA MATERIA” DI ROBERTO DE NOZZA

Chiara Valentini
Chiara Valentini
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Nato a Forlì ma toscano d’adozione Roberto De Nozza è figura poliedrica. Imprenditore, viaggiatore, giornalista con respiro internazionale. E’ solo in tarda età che ha iniziato a tradurre il suo sguardo sul mondo attraverso la macchina fotografica. La mostra “Dialogo con la materia” fino al 6 maggio a ingresso gratuito nella sede della Regione Toscana in Palazzo Sacrati Strozzi racconta in 25 immagini scattate nel corso di soli 10 anni questa sensibilità in cui materia, ombra e luce si fondono

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