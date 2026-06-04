PISTOIA - CARRÈRE A PISTOIA RICEVE IL PREMIO DIALOGHI

Lo scrittore, sceneggiatore e regista francese Emmanuel Carrère ha ricevuto ieri sera a Pistoia il premio Dialoghi di Pistoia 2026, giunto alla decima edizione. Il riconoscimento, promosso da Fondazione Caript, viene assegnato ogni anno a personalità della cultura che mettono al centro del proprio lavoro il dialogo e lo scambio tra culture. Secondo la motivazione della giuria, Carrère “ha ridefinito i confini della letteratura contemporanea”, facendo risuonare la grande Storia dentro la cronaca familiare attraverso una scrittura elegante e affilata, capace di toccare l’apice nell’ultima opera Kolchoz (2026). La cerimonia di consegna si è tenuta al Teatro Bolognini. “Carrère riesce a unire dimensione personale e sguardo collettivo”, ha sottolineato Luca Gori, presidente di Fondazione Caript, spiegando come l’opera dell’autore interpreti appieno lo spirito della manifestazione.