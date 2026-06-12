Cultura

FIRENZE - MARCELLO FOIS VINCE IL PREMIO LETTERARIO VALLOMBROSA 2026

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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È Marcello Fois con il romanzo “L’immensa distrazione”, presentato dalla Libreria Florida di Firenze, il vincitore della dodicesima edizione del Premio Letterario Vallombrosa, promosso dal Rotary Club Firenze Valdisieve guidato dal dottor Massimo Verdina e gestito dal Comitato Premio Vallombrosa. Accanto al libro vincitore erano finalisti anche “La levatrice di Nagyrev” di Sabrina Zuccato, presentato dalla libreria Brac, e “Il bandito” di Michele Marziani, presentato dalla libreria Leggermente. La giuria tecnica, riunitasi nei giorni scorsi presso il Golf Club dell’Ugolino e presieduta onorariamente dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ha premiato il romanzo di Marcello Fois per la qualità della scrittura, la profondità narrativa e la capacità di affrontare temi contemporanei con sensibilità e forza letteraria. La proclamazione è avvenuta nel corso della cerimonia ospitata nella sala capitolare dell’Abbazia di Vallombrosa, alla presenza delle autorità civili, istituzionali e rotariane del territorio. Il Premio 2026 aveva come tema “Cultura e Ambiente – un rapporto irrisolto” e ha coinvolto quindici librerie indipendenti di Firenze e provincia, oltre cento lettori e una giuria tecnica composta da personalità del mondo della cultura, del giornalismo e delle istituzioni.

“Il Premio Vallombrosa – dichiarano Massimo Verdina, presidente del Rotary Club Firenze Valdisieve, e Vincenzo Sorelli, presidente del Comitato Premio Vallombrosa – continua a rappresentare un importante presidio culturale per Firenze e per la Valdisieve. Siamo orgogliosi che, anche in questa dodicesima edizione, il premio abbia saputo coinvolgere lettori, librerie, scuole e istituzioni, valorizzando il rapporto tra letteratura, ambiente e territorio”.

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