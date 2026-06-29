Cultura

FIRENZE - Voci, corpi e pensieri: omaggio a Cauteruccio

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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È nella città del Brunelleschi, scelta da un giovanissimo Giancarlo Cauteruccio studente di Architettura come propria terra d’elezione, che la Compagnia teatrale Krypton rende omaggio al proprio fondatore che negli anni Settanta avviò a Firenze una ricerca capace di integrare teatro, arti visive, architettura e tecnologia creando un linguaggio originale riconosciuto a livello nazionale e internazionale. L’intento è anche quello di intraprendere una riflessione sulla sua eredità artistica. Il primo luglio in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio ci sarà l’installazione immersiva TeatroImmagine – visioni poetiche del Maestro della luce (visitabile dalle 10.30 alle 19.30, ingresso libero) e il talk condotto da Pietro Gaglianò e Fulvio Cauteruccio con la partecipazione di esponenti del panorama critico, artistico e culturale e dell’assessore alla cultura del comune di Firenze, Giovanni Bettarini.

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