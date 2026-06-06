PIETRASANTA (LU) - A PIETRASANTA UN MUSEO DEDICATO A MITORAJ

Ha aperto oggi al pubblico il Museo Mitoraj di Pietrasanta (Lucca) con la mostra ‘Mitoraj. Present’, dedicata all’opera del grande scultore. Il museo, diretto dall’architetto Frank Boehm, è sostenuto dalla Fondazione Museo Igor Mitoraj creata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Toscana e dal Comune di Pietrasanta grazie alla donazione di 69 opere dello scultore da parte di Jean-Paul Sabatié, erede dell’artista e attuale presidente della Fondazione. Sculture in marmo, in bronzo e in resina, così come straordinari gioielli, sono magistralmente installati in un luogo simbolico: l’edificio dove fino a dieci anni fa era ospitato il mercato comunale della città. La mostra ‘Mitoraj. Present’ presenta per la prima volta la donazione in cui spiccano alcune delle opere più significative dell’artista, come Bocca della rocca bianca. Creata nel 1985, la scultura in marmo bianco apuano, che pesa quasi mezzo quintale, distilla la poetica del Maestro che indaga la tensione fra la perfezione dell’estetica classica, l’idea di decadenza e rovina del contemporaneo.