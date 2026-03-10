Cultura

MONTALE (PT) - AL VIA A MONTALE IL TEATRO DIFFUSO CON BENVENUTI E CEDERNA

Patrizio Ceccarelli
Montale accende i riflettori sulla sua prima, vera stagione teatrale. Grazie alla storica sinergia tra il Comune e la Fondazione Teatri di Pistoia, nasce “Montale a Teatro 2026”, una rassegna che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Si parte venerdì 27 marzo a Villa Smilea con un ospite d’eccezione: Giuseppe Cederna. L’attore renderà omaggio a Gianni Rodari, inaugurando anche l’attesa edizione di “Montale Paese della Fiaba”. Ma il cartellone non si ferma qui: ad aprile sarà la volta dell’ironia di Alessandro Benvenuti, mentre a maggio la grande chiusura sarà affidata al circo contemporaneo della Compagnia Nando e Maila in Piazza Matteotti. Un viaggio tra letteratura, satira e stupore che segna una svolta culturale per il territorio.

